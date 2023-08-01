«Газпром» установил рекорд по объемам поставок газа в Китай

Компания «Газпром» сообщила в Telegram-канале, что 31 июля поставки газа из России в КНР по газопроводу «Сила Сибири» превысили суточные контрактные обязательства, установив рекорд.

«31 июля поставка российского газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства. «Газпром» поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», — сказано в сообщении.

Там также отмечается, что соответствующие поставки проводятся по двустороннему договору купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.

До этого Россия стала главным поставщиком нефти в Китай. По данным Главного таможенного управления КНР, Китай в июне импортировал из России рекордные 10,5 млн тонн сырой нефти, что составляет 2,56 млн барр. в сутки, на общую сумму $5,23 млрд. В общей сложности за первые шесть месяцев 2023 года объем поставок российской нефти в Китай вырос на 27% по сравнению с первым полугодием 2022-го — до 52,6 млн тонн.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.