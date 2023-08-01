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Сбербанк анонсировал снижение ставок по ипотечным кредитам с господдержкой

Сбербанк снизит ставки по ипотечным кредитам с господдержкой с 4 августа

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Depositphotos

Сбербанк с 4 августа снизит ставки по льготным ипотечным программам с государственной поддержкой. Об этом сообщает пресс-служба оганизации.

Согласно представленной информации, минимальная ставка по программе «Господдержка» снизится на 0,8 п.п. до 6%, по «Семейной ипотеке» — на 0,8 п.п. до 4%, в по «Ипотеке для IT» — на 1 п.п. до 3%.

«Мы видим высокий спрос на льготные ипотеки. Поэтому снижаем ставки, чтобы сделать доступнее покупку жилья», — заявил и.о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

При этом максимальная сумма по «Господдержке» и «Семейной ипотеке» составит 12 млн руб., а по «Ипотеке для IT» — 18 млн руб.

За первое полугодие 2023 года число ипотечных сделок Сбербанка выросло на 67% относительно аналогичного периода прошлого года и на 15% по сравнению со вторым полугодием 2022-го.

По словам Лейпи, рынок ипотечного кредитования превзошел допандемийный уровень 2021 года на 10,1%. С мая отмечается рост выдачи кредитов на готовое жилье — на 4,3%. Их доля в структуре жилищных кредитов увеличилась на 1%.

В конце июля аналитики объяснили феномен роста ипотеки в 2023 году.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

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