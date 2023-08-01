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ЕС не ожидает проблем с поставками урана после переворота в Нигере

Представитель ЕК Янс: переворот в Нигере не повлияет на поставки урана в Евросоюз

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Shutterstock

Евросоюз не ожидает проблем с поставками урана после военного переворота в Нигере. С таким заявлением на брифинге в Брюсселе выступил представитель Еврокомиссии Адальберт Янс, передает ТАСС.

«Стабильности поставок урана в Европу в краткосрочной и среднесрочной перспективе ничего не угрожает», — ответил Янс на вопрос о возможных рисках ухудшения снабжения европейских стран радиоактивным металлом после отказа Нигера от поставок Франции.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что в ЕС имеются достаточные запасы урана, и предложений на мировом рынке также хватает.

31 июля Нигер приостановил экспорт урана и золота во Францию. Накануне мятежники обвинили Париж в подготовке военной интервенции. Нацкомитет по спасению Нигера, захвативший власть в стране, узнал, что свергнутое правительство обратилось к французским властям с просьбой помочь в освобождении президента Мохаммеда Базума.

Сообщество стран Западной Африки заявляло, что не исключает применения силы в случае, если мятежники в Нигере в течение недели не вернут к власти президента Мохамеда Базума, пишет «Москва 24».

Ранее президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная охрана.

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