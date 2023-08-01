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Цены на нефть достигли максимума за почти полтора года

Нефть марки Brent превысила $85 на фоне сокращения добычи ОПЕК и запасов в США

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Global Look Press

В июле сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 14,2%, до $85,56 за баррель, что является максимальным значением с мая 2022 года. Об этом сообщает издание MarketWatch.

В то же время фьючерсы на WTI с поставкой в сентябре подскочили на 15,8%, до $81,8. Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской товарной бирже. Это лучший результат для этого сорта нефти с января 2022 года.

Рост цен на нефть начался на фоне сокращения ее добычи рядом стран. Согласно опросу Reuters, в июле добыча нефти в странах ОПЕК сократилась на 840 тыс. баррелей в сутки. Саудовская Аравия, в свою очередь сократила добычу на 860 тыс. баррелей в сутки. Ожидается, что она продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки еще на сентябрь.

«Цены на нефть завершают месяц на высокой ноте, поскольку перспективы спроса остаются впечатляющими, и никто не сомневается, что ОПЕК+ будет поддерживать напряженность на рынке», — сказал аналитик брокера OANDA Эдвард Мойя.

По оценкам Goldman Sachs, мировой спрос на нефть в июле вырос до рекордных 102,8 млн баррелей в сутки. Прогноз на 2023 год был увеличен на 550 тыс. баррелей в сутки благодаря более высоким оценкам экономического роста в Индии и США, что компенсировало снижение прогноза потребления в Китае.

Запасы нефти также начинают снижаться в других странах, включая США, где правительство начало восполнять Стратегический нефтяной резерв с самого низкого уровня за несколько десятилетий. По оценке аналитиков Reuters, за прошлую неделю, запасы нефти в США сократились примерно на 900 тыс. баррелей.

Сокращение предложения и рекордный спрос на нефть поддерживают высокие цены на сырье, и аналитики ожидают продолжения этой тенденции в ближайшем будущем.

В конце июня стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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