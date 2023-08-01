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Выяснилось, сколько инвестиций привлек малый и средний бизнес в РФ за счет поручительств

Известия: малый и средний бизнес РФ за счет поручительств привлек 527 млрд руб.

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В России малый и средний бизнес за полгода 2023 года привлек с использованием поручительств Национальной гарантийной системы (НГС) 527 млрд руб. кредитных средств. Об этом газете «Известия» сообщили в Корпорации МСП (оператор НГС).

По словам экспертов, этот показатель оказался выше уровня за аналогичный период прошлого года на 225,1 млрд руб. (+74,6%). Отмечается, что больше всего получили микропредприятия — 250,3 млрд руб. На малый бизнес пришлось 205,7 млрд руб. Предприятия среднего бизнеса привлекли 71 млрд руб.

«В отраслевом разрезе лидерами по объему полученной поддержки в первом полугодии стали обрабатывающие производства (130,8 млрд руб.), транспортировка и хранение, сельское хозяйство (51 млрд и 30,2 млрд руб.). Наибольший прирост зафиксирован в обрабатывающем производстве (+58,8 млрд руб.), строительстве (+54,7 млрд руб.), торговле (+47,4 млрд руб.), транспортировке и хранении, а также в сфере гостиниц и общественного питания (+32 млрд руб. и +10,6 млрд руб.)», — проинформировали в корпорации.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что желающие уйти из России западные компании столкнулись с риском потерять весь бизнес.

Ранее в Минфине России назвали торговый баланс основным фактором ослабления курса рубля.

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