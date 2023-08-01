«Траст» выставил на торги права требования к ГК «Бэсткон»

Банк непрофильных активов «Траст» выставил на открытые торги права требования к пяти компаниям, входящим в ГК «Бэсткон», сообщает пресс-служба банка.

Речь идет о правах требования по 15 кредитным договорам, которые обеспечены залогами. Начальная стоимость лота — 3,6 млрд рублей. Заявки принимаются до 26 августа, аукцион пройдет 4 сентября.

В лот входят права требования по кредитным договорам к компаниям: «Строительная компания «ОЛИМП», «АльфаМедиа», «БЭСТ Консалтинг», «Матрица» и «Промстройтехно-Инвест».

Кредитные договоры обеспечены залогами — недвижимостью в Москве и Московской области, такой как квартиры в ЖК «Крылатский» на Рублевском шоссе и ЖК «Время» на ул. Лермонтовской, офисные помещения в БЦ «Монарх» на Ленинградском проспекте, строительная база в районе Чертаново Южное, а также здание и права аренды на земельный участок в Дегтярном переулке.

ГК «Бэсткон» — инвестиционно-строительная группа, занимающаяся строительством жилых зданий в Москве и Московской области.