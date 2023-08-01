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В Грузии заявили об угрозе экономике страны при запрете въезда россиянам

В Грузии заявили, что страна потеряет $1 млрд в год при запрете въезда россиянам

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РИА «Новости»

Глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что экономика Грузии будет терять ежегодно до $1 млрд, если страна полностью запретит въезд российским туристам. Об этом сообщает ТАСС.

Кобахидзе отметил, что при этом экономика Грузии составляет $30 млрд, и потеря около $1 млрд каждый год может означать потерю 20-30 тыс. рабочих мест.

27 июля туристический круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту прибыл в грузинский порт Батуми из Сочи. В городе начались протесты. Несколько участников акции задержали в ночь на 31 июля из-за стычек с полицией. В порту курортного города усиленные наряды обеспечивают безопасность отдыхающих.

31 июля стало известно, что лайнер Astoria Grande больше не будет останавливаться в Батуми.

В мае kp.ru провела опрос среди российских туристов, посетивших Грузию в 2023 году. Выяснилось, что агрессия со стороны местных встречается крайне редко. Из десятка человек лишь один оказался с негативным опытом.

Ранее в ЕС рассказали, какой политики по России ждут от Грузии.

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