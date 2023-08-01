Россиян предупредили о возможном росте коммунальных платежей

Стоимость коммунальных услуг для россиян может вырасти, несмотря на отсутствие традиционной летней индексации тарифов. Об этом сообщили РИА Новости эксперты.

В последние годы индексацию ЖКХ-тарифов проводили ежегодно в середине лета, и в августе россияне получали платежки уже с новыми цифрами. Осенью 2022 года правительство приняло решение перенести индексацию тарифов ЖКУ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.

Однако, по мнению директора по развитию технологических стандартов платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) Никиты Уткина, на практике суммы в квитанциях могут вырасти за счет индексации тарифов на услуги, которые не регулируются государством.

Такого же мнения придерживается и доцент департамента экономики и управления МГПУ Ольга Карабанова.

«Тарифы действительно этим летом не поднимались. Но плата за коммуналку все равно может увеличиться, так как государство регулирует не все направления», — отметила эксперт.

Она уточнила, что отсутствуют ограничения на индексацию оплаты домофона, содержания жилья, обслуживания антенн. Карабанова напомнила, что индексация платы за ЖКУ не должна превышать предельные индексы изменения размера такой платы в муниципальных образованиях.

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