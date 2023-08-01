Украина получила более $5 млрд помощи в июле

Более $5 млрд международной помощи в виде грантов и кредитов поступило в бюджет Украины в июле этого года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Политик уточнил, что от Европейского союза Украина получила $1,67 млрд, от Японии и Всемирного банка — $1,5 млрд, от США — $1,25 млрд, от Международного валютного фонда — $890 млн.

С начала 2023 года Украина получила более $25 млрд международной финансовой помощи. Об этом, как сообщает «Москва 24», заявляла глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Также Пидласа сообщала, что кабинет министров Украины предложил увеличить военные расходы в стране еще на 20%.

По ее словам, расходная часть бюджета Украины ежемесячно бьет рекорды, так как страна еще никогда не тратила так много средств.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.