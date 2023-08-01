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Турция резко уменьшила импорт российской продукции

Поставки российских товаров в Турцию в июне снизились до досанкционного уровня

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Depositphotos

Импорт Турцией российских товаров значительно уменьшился, достигнув в июне 2023 года досанкционного уровня, сообщает агентство РБК.

По данным Турецкого института статистики, закупки российской продукции в июне составили $2,91 млрд, что является минимальным месячным показателем с октября 2021 года. Таким образом, импорт сократился на 43% к июню 2022 года и на 36% к маю. За счет этого на первое место по поставкам в Турцию товаров вышел Китай. Но пока Россия все еще удерживает лидерство по доле за первые шесть месяцев года — 13,4% от общего импорта Турции против 12% у Китая.

В июне поставки нефти, нефтепродуктов, газа, угля сократились на $1,76 млрд или на 20% по отношению к предыдущему месяцу. При этом, на энергоносители, в целом, приходится более 60% всего турецкого импорта из России.

Эксперты считают, что снижение импорта связано с макроэкономической ситуацией в самой Турции и изменением ее экономической политики после прошедших в мае президентских выборов. Кроме того, уменьшение импорта из России могло быть отчасти связано с политикой, так как российско-турецкие отношения ухудшились из-за позиции Турции по зерновой сделке.

Ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан спрогнозировал кризис в Европе этой зимой из-за ситуации на энергетическом рынке, прежде всего поставками газа на территорию союза и уровнем цен на него.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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