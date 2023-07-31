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В Центробанке сообщили о повышении годовой инфляции

Центробанк РФ прогнозирует рост показателя годовой инфляции в ближайшие месяцы

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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

Центробанк РФ прогнозирует, что в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции будет и дальше увеличиваться. Об этом сообщается в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ России.

«В июне годовой прирост цен составил 3,3%, что пока еще ниже 4% из-за эффекта низкой базы прошлого года. Однако в ближайшие месяцы, по мере снижения влияния эффекта базы, увеличение показателя годовой инфляции продолжится», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на годовую инфляцию также повлияет увеличение текущего темпа роста цен.

21 июля Центробанк России повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт до 8,5% годовых. Отмечалось, что повышение ставки произошло впервые с сентября прошлого года. Свое решение ЦБ объяснил это, прежде всего, тем, что текущие темпы роста цен в пересчете на год превысили целевые 4%.

До этого Банк России прогнозировал ускорение инфляции с июньских 3,25% в ближайшие месяцы. Экономисты предсказали, что в 2023 году инфляция составит 4,5-6,5%, а затем вернется к 4%.

Курс доллара превысил 92 рубля впервые с 7 июля, сообщала «Москва 24».

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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