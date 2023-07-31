Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Европа окажется главным проигравшим в полномасштабной торговой войне Китая и США

Конфликт США и Китая лишит Европу доступа почти к 60% энергоресурсов

close
100%
Global Look Press

Распад мировой экономики на два противоборствующих блока во главе с США и Китаем может привести к падению торговли Евросоюза с азиатскими странами на 17%, импорта энергоресурсов на 58% и росту безработицы вдвое. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на исследование консалтинговой компании Progus AG, проведенного по заказу Баварской бизнес-ассоциации (VBW).

Исследователи предполагают, что мир в случае большой торговой войны разделился бы на три блока. Американский блок включил бы в себя Северную и Южную Америку, а также Австралию и Новую Зеландию. В китайский блок вошли бы государства из африканских и большинства азиатских государств, а также Россия и Белоруссия. Помимо Индии, Южной Кореи и Японии, «внеблоковыми» в сценариях остаются и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), поскольку эти страны экономически привязаны к Китаю, но в военном и политическом отношении близки к США.

По оценкам исследования Progus, в случае разделения мировой экономики на американский и китайский блоки экспорт ЕС в Азию снизится на 11%, импорт — на 17%. Кроме того, Европа потеряет доступ к 58% потребляемых энергоресурсов, так как ключевые поставщики нефти и газа из России и стран Ближнего Востока, вероятно, присоединятся к китайскому блоку.

По словам Бертрама Броссардта, генерального директора VBW, такой сценарий будет иметь последствия и для занятости: «На долю китайского блока приходится около €200 млрд экспортной добавленной стоимости в ЕС, что соответствует примерно 2,6 млн рабочих мест». По мнению Броссардта, если они исчезнут, то безработица в ЕС удвоится.

При этом аналитики отмечают, что в случае разрыва с США, экономика Европы пострадает примерно так же, экспорт сократился бы на 12%, а импорт упал бы на 9%.

В середине июля в Пентагоне оценили риск вооруженного конфликта с Китаем.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях