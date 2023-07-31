Европа окажется главным проигравшим в полномасштабной торговой войне Китая и США

Распад мировой экономики на два противоборствующих блока во главе с США и Китаем может привести к падению торговли Евросоюза с азиатскими странами на 17%, импорта энергоресурсов на 58% и росту безработицы вдвое. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на исследование консалтинговой компании Progus AG, проведенного по заказу Баварской бизнес-ассоциации (VBW).

Исследователи предполагают, что мир в случае большой торговой войны разделился бы на три блока. Американский блок включил бы в себя Северную и Южную Америку, а также Австралию и Новую Зеландию. В китайский блок вошли бы государства из африканских и большинства азиатских государств, а также Россия и Белоруссия. Помимо Индии, Южной Кореи и Японии, «внеблоковыми» в сценариях остаются и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), поскольку эти страны экономически привязаны к Китаю, но в военном и политическом отношении близки к США.

По оценкам исследования Progus, в случае разделения мировой экономики на американский и китайский блоки экспорт ЕС в Азию снизится на 11%, импорт — на 17%. Кроме того, Европа потеряет доступ к 58% потребляемых энергоресурсов, так как ключевые поставщики нефти и газа из России и стран Ближнего Востока, вероятно, присоединятся к китайскому блоку.

По словам Бертрама Броссардта, генерального директора VBW, такой сценарий будет иметь последствия и для занятости: «На долю китайского блока приходится около €200 млрд экспортной добавленной стоимости в ЕС, что соответствует примерно 2,6 млн рабочих мест». По мнению Броссардта, если они исчезнут, то безработица в ЕС удвоится.

При этом аналитики отмечают, что в случае разрыва с США, экономика Европы пострадает примерно так же, экспорт сократился бы на 12%, а импорт упал бы на 9%.

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