Президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке топливного демпфера и росте акцизов, сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, предполагается срезание в два раза выплат нефтяным компаниям по топливному демпферу с сентября 2023 года до конца 2026 года.

Ранее Владимир Путин подписал закон о единой ставке НДФЛ в размере 13–15% для россиян, работающих в дистанционном формате, проинформировала «Москва 24».

Также глава российского Министерства энергетики Николай Шульгинов на полях саммита Россия — Африка рассказал, что РФ в июле 2023 года начала работать над снижением экспорта «черного золота» по добровольным обязательствам в рамках Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК+).

Министр подчеркнул, что такая тенденция позволит России полноценно исполнить добровольно заключенные обязательства.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.