Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин подписал закон о корректировке топливного демпфера и росте акцизов

Принят федеральный закон № 389-ФЗ, вносящий изменения в Налоговый кодекс РФ

close
100%
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке топливного демпфера и росте акцизов, сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, предполагается срезание в два раза выплат нефтяным компаниям по топливному демпферу с сентября 2023 года до конца 2026 года.

Ранее Владимир Путин подписал закон о единой ставке НДФЛ в размере 13–15% для россиян, работающих в дистанционном формате, проинформировала «Москва 24».

Также глава российского Министерства энергетики Николай Шульгинов на полях саммита Россия — Африка рассказал, что РФ в июле 2023 года начала работать над снижением экспорта «черного золота» по добровольным обязательствам в рамках Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК+).

Министр подчеркнул, что такая тенденция позволит России полноценно исполнить добровольно заключенные обязательства.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях