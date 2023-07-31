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Главный экономист Vanguard предрек американцам потерю работы

Экономист Vanguard Дэвис счел неизбежной рецессию в США из-за роста безработицы

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Carlos Jasso/Reuters

Американцы скоро начнут терять работу, и это станет проблемой для Федеральной резервной системы США (ФРС). Об этом сказал в подкасте Bloomberg «What Goes Up» главный экономист инвестиционной компании Vanguard Джо Дэвис.

По его словам, несмотря на заявление ФРС об отсутствии рецессии в стране, уровень безработицы в следующем году будет выше 4%.

«Практически все аналитики прогнозируют рост уровня безработицы минимум на 30-40 базисных пунктов, то есть выше 4% в следующем году», — сказал Дэвис.

Он добавил, что исторически это на 100% связано с рецессией.

Экономист отметил, что агрессивное повышение ставок ФРС, направленное на сдерживание инфляции, неизбежно приведет к замедлению экономики и росту безработицы. Дэвис считает, что потери рабочих мест помогут сдержать рост заработной платы и снизить инфляцию до целевого уровня в 2%, но также они могут похоронить надежды регулятора на «мягкую посадку» экономики (ситуацию, при которой рецессии («жесткой посадки») в экономике не происходит после ужесточения монетарной политики ради снижения инфляции. — «Газета.Ru»).

В конце июля Национальная ассоциация экономики бизнеса (NABE) оценила возможность наступления рецессии в США в 50% в течение следующих 12 месяцев.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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