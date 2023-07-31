Китай ограничит экспорт гражданских дронов

Министерство коммерции КНР сообщило, что страна вводит с 1 августа экспортный контроль в отношении гражданских дронов дальнего радиуса действия. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Отмечается, что соответствующие меры были приняты в связи с опасениями, что такие беспилотники могут быть переоборудованы под военные цели.

«Риск того, что некоторые высокопроизводительные гражданские беспилотные летательные аппараты с высокими техническими характеристиками будут переоборудованы для использования в военных целях, постоянно растет», — сказали в минкоммерции.

Как указали в китайском министерстве коммерции, они всегда выступали против военного применения гражданских дронов.

До этого по факту атаки беспилотников в столичном регионе, которую украинские силы осуществили в воскресенье, 30 июля, завели уголовное дело, сообщила «Москва 24».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.