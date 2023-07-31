Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нигер приостановил экспорт урана и золота во Францию

«Би-би-си»: мятежники в Нигере приостановили экспорт золота и урана во Францию

close
100%
Souleymane Ag Anara/Reuters

Новые власти в Нигере временно перестали экспортировать золото и уран во Францию, передает «Би-би-си».

По данным СМИ, Нигер — седьмой производитель урана в мире. На него приходится от 15% до 17% урана, который используется для производства электроэнергии во Франции.

До этого Нацкомитет по спасению Нигера, захвативший власть в стране в результате военного переворота, объявил, что свергнутое правительство обратилось к Франции с просьбой о военной интервенции с целью освободить задержанного президента Нигера Мохаммеда Базума.

26 июля Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная охрана.

Все новости на тему:
Захват Нигера
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях