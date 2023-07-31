Нигер приостановил экспорт урана и золота во Францию

Новые власти в Нигере временно перестали экспортировать золото и уран во Францию, передает «Би-би-си».

По данным СМИ, Нигер — седьмой производитель урана в мире. На него приходится от 15% до 17% урана, который используется для производства электроэнергии во Франции.

До этого Нацкомитет по спасению Нигера, захвативший власть в стране в результате военного переворота, объявил, что свергнутое правительство обратилось к Франции с просьбой о военной интервенции с целью освободить задержанного президента Нигера Мохаммеда Базума.

26 июля Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная охрана.