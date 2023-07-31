Украина договорилась об использовании хорватских портов для экспорта зерна

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с коллегой из Хорватии Гордоном Гирличем-Радманом заявил, что Киев и Загреб достигли договоренности об использовании хорватских портов для транзита зерна. Об этом говорится на сайте украинского дипведомства.

«Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить как можно более эффективные маршруты к этим портам и максимально использовать эту возможность», — сказал министр.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Москва вернется в зерновую сделку при выполнении ряда условий. Как пишут «Известия», среди прочего он указал на необходимость реального вывода из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, а также снятия всех препятствий для российских банков и финансовых институтов, занимающихся обслуживанием поставок продовольствия и удобрений.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».