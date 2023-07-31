Исследование показало, чего россияне стыдятся при общении с друзьями

Исследование аналитиков маркетплейса «Сравни» показало, что 67% опрошенных россиян так или иначе обсуждают зарплаты со своими знакомыми. При этом почти треть респондентов испытывают неловкость из-за разницы в доходах с друзьями, 6% постоянно стесняются этого, а 20% редко стыдятся по этому поводу. Об этом информирует РИА Новости.

«71% респондентов никогда не чувствовали стыда перед знакомыми из-за своего или их низкого дохода», — отмечают аналитики.

При этом только 5% россиян считают комфортным общение исключительно с теми, кто находится с ними на одном финансовом уровне. Для подавляющего большинства опрошенных материальный статус друга не имеет значения.

Кроме того, более половины респондентов (65%) сообщили, что друзья обычно не мотивируют их зарабатывать больше. Лишь 22% отметили, что знакомые вдохновляют их стремиться к более высокому доходу. 8% участников опроса уточнили, что сильнее всего их мотивируют шутки приятелей по поводу заработков.

В июле россияне рассказали, кем бы хотели поработать один день.

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