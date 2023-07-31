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США выделили Украине $1,25 млрд на зарплаты

Украина получила грант от США в $1,25 млрд на выплату зарплат и соцпомощь

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Kevin Lamarque/Reuters

Правительство Украины сообщило в Telegram-канале, что страна получила грант от США в размере $1,25 млрд, предназначающийся для выплаты зарплат и социальной помощи.

«От Соединенных Штатов Америки в государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,25 миллиарда долларов США через целевой фонд многих доноров Всемирного банка», — сказано в сообщении, где уточняется, что грант предусматривает частичную компенсацию расходов бюджета в социальной и гуманитарной областях.

Отмечается, что американские средства на Украине используют для возмещения бюджетных расходов на оплату труда в госорганах, в рамках отдельных программ социальной помощи и других социальных выплат.

До этого стало известно, что на Украине в городе Львове пропала гуманитарная помощь на сумму около миллиона долларов, груз был предоставлен Соединенными Штатами Америки. Для поиска пропавшего груза с гуманитарной помощью организовано журналистское расследование.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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