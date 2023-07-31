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Путин подписал закон об индексации акцизов на 5% в 2024 году

Президент Путин подписал закон об индексации акцизов на 5% на 2024-2026 годы

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Алексей Даничев/РИА Новости

Путин подписал закон об индексации акцизов на 5% в 2024 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также акцизы будут индексированы на 4% в 2025 году и на 4% в 2026 году.

В итоге акциз на крепкий алкоголь в 2024 году составит 643 рубля за литр. В 2025 году акциз увеличится до 669 рублей, в 2026 году — до 696 рублей.

Ранее Госдума приняла закон об индексации тарифов на крепкий алкоголь, сигареты и автомобили на 5% в 2024 году и на 4% в 2025 и 2026 годах.

Таким образом, акциз на крепкий алкоголь в 2024 году составит 643 руб. за литр безводного этилового спирта, содержащегося в товаре. В результате дальнейшей индексации на 4% в 2025 году акциз увеличится до 669 руб., а в 2026 году — до 696 руб.

Ставки акцизов на сигареты и папиросы в 2024 году составят 2731 руб. за 1 тысячу штук, но не менее 3709 руб. В 2025 году — 2840 руб., но не менее 3857 рублей. В 2026 году — 2954 руб., но не менее 4011 руб.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.

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