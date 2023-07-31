Финансист назвал условие для повышения пенсий в РФ

Исполнительный директор маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак заявил, что низкая рождаемость в России препятствует тому, чтобы власти повысили размер пенсий. Об этом сообщает «Общественная служба новостей» со ссылкой на Ura.Ru.

Баджурак считает, что в ближайшие годы у многих россиян размер пенсии не превысит 30–50 тысяч рублей, поскольку таким суммам пока «не из чего сложиться».

Рождаемость в России падает, это приводит к тому, что трудоспособных, платящих налоги граждан становится еще меньше, заверил специалист.

Как ранее сообщала «Москва 24», в августе в России начнут действовать ряд важных нововведений. В частности, некоторым категориям граждан проиндексируют пенсии. Проживающим в Московской области семьям с низкими доходами начислят новую выплату, а перегнавшим зарубежное авто в Россию придется заплатить повышенный утилизационный сбор.

Ранее эксперт рассказал, в каких случаях могут отказать в пенсии.