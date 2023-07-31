Сотрудники Минтранса РФ стали отказываться от iPhone

Сотрудники Министерства транспорта Российской Федерации стали отказываться от использования iPhone в служебных целях. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник в транспортной отрасли.

«Такой процесс сейчас идет», — сказал собеседник агентства.

28 июля Министерство промышленности и торговли рекомендовало отказаться от использования iPhone в рабочих переписках на промышленных предприятиях.

Первым ведомством в Российской Федерации, в котором ввели запрет для сотрудников вести рабочую переписку с устройств Apple, стал Минпромторг. Затем аналогичные меры были приняты в корпорации «Ростех», Минцифры и Федеральной таможенной службе.

Кроме того, советник президента Южно-Африканской Республики по кибербезопасности Джозеф Пу заявил, что представителям правительств следует прекратить пользоваться устройствами Apple. Он отметил, что нельзя допускать, чтобы представители правительств ходили с айфонами и айпадами.

Ранее журналисты узнали, что новый ноутбук Apple оказался провальным.