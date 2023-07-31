Финансист объяснил резкое ослабление курса рубля

Курс рубля резко снизился по отношению к мировым валютам из-за геополитического обострения. Об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, комментируя достижение долларом отметки в 92,8 рубля на торгах Мосбиржи впервые с начала месяца.

«Рубль на старте сессии резко подешевел из-за геополитического обострения. Однако в начале основной сессии рубль перешел к быстрому восстановлению, выйдя в умеренный плюс. Несмотря на завершение налогового периода, лишившего рынок дополнительного предложения иностранной валюты, рубль удержался от ускорения нисходящей динамики», — сказал он.

По словам Бабина, наблюдавшееся в последний месяц подорожание нефти приводит к постепенному увеличению экспортной выручки и притока валюты в Россию. Это уменьшает дисбаланс спроса на валюту и ее предложения, что в перспективе поддержит рубль, сказал он.

Курс евро на торгах устанавливал недельный максимум. «Европеец» торговался на уровне 102 рубля. Юань впервые с апреля 2022 года достигал 12,93 рубля.

По данным Мосбиржи на 13:40, доллар торгуется на уровне 91,4325 рубля, евро — 100,825 рубля, юань — 12,77 рубля.

В центре Таганрога 28 июля прогремел взрыв, пострадали 12 человек, 9 из них госпитализированы, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. В Минобороны России заявили, что «киевский режим» совершил террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Она была сбита над городом. Затем, по данным МО, украинские военные предприняли вторую атаку. Ракета была перехвачена в районе города Азов.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о влиянии ключевой ставки на курс рубля.