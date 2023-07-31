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В Минфине России назвали торговый баланс основным фактором ослабления курса рубля

Силуанов назвал торговый баланс ключевым фактором ослабления курса рубля

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Maxim Shemetov/Reuters

Ослабление курса рубля, которое недавно зафиксировали, связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты. Об этом сообщил ТАСС глава Минфина России Антон Силуанов.

«Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее», — сказал Силуанов.

Он уточнил, что спрос на валюту растет летом, когда россияне едут отдыхать за границу. По словам министра, часть экспертов связывает ситуацию на валютном рынке с работой подкомиссии Минфина. Когда иностранцы продают свой бизнес в России, они покупают валюту и переводят ее за границу. Силуанов напомнил о договоренности с ЦБ, что объемы средств от продажи бизнеса не должны превышать $1 млрд в месяц.

Также министр обратил внимание на высокие экспортные цены на углеводороды в 2022 году и сокращение импорта. Сейчас поставки топлива за рубеж восстановились, а цены на экспортируемые товары опустились ниже прошлогоднего уровня. В качестве примера он привел стоимость газа, которая в отдельные моменты прошлого года превышала нынешний уровень в пять раз.

Как сообщили «Известия», банкоматы в России перестали принимать доллары и евро.

Ранее торгово-промышленная палата предложила радикально снизить максимальную ставку налога на имущество.

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