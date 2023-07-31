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Глава Минфина рассказал, на сколько вырастет ВВП России в 2023 году

Силуанов: рост ВВП по итогам 2023 года ожидается более чем на 2%

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил ТАСС, что рост ВВП Российской Федерации по итогам текущего года ожидается не менее чем на 2%.

«Минэк работает над уточнением макропрогноза, он будет положен в основу бюджета на 2024–2026 годы. Ряд показателей выглядят более оптимистично, чем изначально закладывали в бюджете», — сказал он.

Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития РФ, рост ВВП страны в 2023 году ожидается на уровне 1,2%, в 2024 году — 2%.

25 июля председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что западные страны ошиблись, считая российскую экономику «ахиллесовой пятой».

Ранее в QIWI Банке сообщили, что с 26 июля временно ограничивают для клиентов некоторые операции. Эксперт рассказал заявил о сокращении дефицита бюджета.

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