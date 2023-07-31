ГЛОНАСС начал тестирование российских трекеров для мониторинга беспилотников

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС», оператора системы ЭРА-ГЛОНАСС, Алексей Райкевич заявил о начале тестирования российских трекеров для мониторинга полетов беспилотных летательных аппаратов. Это упростит использование дронов, позволив надзорным органам отслеживать в режиме реального времени полеты беспилотников. Об этом Райкевич рассказал в интервью РИА Новости.

По словам Райкевича, беспилотники оснащены аппаратурой спутниковой навигации трех отечественных производителей. Данные о маршрутах полетов дронов передаются в некорректируемом виде в госинформсистему ЭРА-ГЛОНАСС. Первые тесты состоялись в конце июля в Томской области и в Новосибирске.

Райкевич сказал, что эксперименты обеспечат для органов власти «прозрачность» полетов дронов. АО «ГЛОНАСС» сможет предоставлять им достоверные данные о том, соблюдаются ли заявленные маршруты. Это позволит повысить безопасность, упростит и расширит применение беспилотников в различных сферах экономики.

Готовая инфраструктура ЭРА-ГЛОНАСС, считает Райкевич, а также накопленные компетенции компании позволят запустить мониторинг дронов.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции был испытан новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотными летательными аппаратами различных типов «Сапфир».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.