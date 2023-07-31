Российская команда Team Spirit выиграла турнир по Dota 2

Российская команда Team Spirit по Dota 2 победила в международном турнире Riyadh Masters, состоявшемся в Эр-Рияде. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в гранд-финале коллектив из России обыграл нидерландскую команду Team Liquid со счетом 3-1. Коллектив из Западной Европы является финалистом трех прошедших «мейджоров» этого сезона.

Team Spirit представляют россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найденов, а также украинцы Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков.

Riyadh Masters — коммерческий турнир, призовой фонд которого составил $15 млрд. Команда Team Spirit заработала за победу $5 млн призовых, Team Liquid — $2,5 млн.

В октябре 2022 года Team Spirit выбыла из числа участников плей-офф чемпионата мира по игре Dota 2 — The International.

В 2021 году команда стала победительницей чемпионата мира, проиграв филиппинской команде Boom Esports в первом раунде нижней сетки соревнований.

Ранее стало известно, что Сбер совместно с Федерацией компьютерного спорта России организует турнир по Dota 2.