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В Верховной раде рассказали об основных поступлениях в бюджет Украины

Пидласа: почти половина бюджета Украины состоит из зарубежных поступлений

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Global Look Press

Председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что в этом году на финансирование бюджета Украины привлечено $25,3 млрд внешней помощи от международных партнеров, что составило 49,1% от всех поступлений. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, доля общего объема государственного и гарантированного долга к началу 2023 году достигла 78,5% ВВП.

Основным донором украинского бюджета в этом году является Евросоюз, который предоставил Украине $11,43 млрд льготного кредита в рамках механизма макрофинансовой помощи. Еще $3,59 млрд поступило в украинский бюджет от Международного валютного фонда (МВФ) и $1,76 млрд от Канады, рассказала депутат Рады.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в стране задаются вопросы, не были ли причитающиеся Будапешту денежные средства Европейского союза потрачены на Украину.

Согласно заявлению представителя украинских Военно-воздушных сил (ВВС) Юрия Игната, слова которого приводят «Известия», Россия обладает значительным преимуществом перед Вооруженными силами Украины в радиоэлектронной борьбе (РЭБ), особенно в контексте борьбы с дронами.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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