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В России с 1 сентября заработает федеральная информационная система такси

Кабмин утвердил начало работы федеральной системы такси с 1 сентября

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Shutterstock

С 1 сентября в России начнет работать федеральная государственная информационная система такси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Отмечается, что запуск системы призван сделать поездки в такси более безопасными. Положение об этом утверждено постановлением правительства.

Уточняется, что с 1 сентября в каждом регионе РФ будут функционировать три региональные реестра перевозчиков, автомобилей и служб заказа. Содержащиеся в них сведения о предоставлении, приостановлении, возобновлении или аннулировании разрешений будут поступать в федеральную систему в течение суток. В пресс-службе кабмина отметили, что это позволит повысить эффективность госконтроля в сфере перевозок на такси, а также обеспечить их прозрачность и законность.

В правительстве уточнили, что постановление подготовлено для реализации норм федерального закона о такси.

Закон, регламентирующий деятельность легкового такси, был принят в 2022 году. Среди установленных им нововведений — создание государственной информационной службы и реестров такси, открытие региональных представительств служб заказа, разделение ответственности между агрегаторами и самозанятыми водителями.

В мае «Общероссийское объединение пассажиров» попросило власти перенести на год — до 1 сентября 2024 года — вступление части поправок в «закон о такси».

Ранее стало известно, какие автомобили перестанут поставлять в Россию после 1 августа.

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