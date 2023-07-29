«Тинькофф Банк» возобновил валютные переводы за границу

«Тинькофф Банк» прекратил задерживать валютные переводы. Теперь клиенты банка смогут отправить средства по ряду направлений. Об этом сообщили Frank Media в службе поддержки кредитной организации.

Как заявил в беседе с изданием служащий банка, средства, в частности, можно отправить в американских и гонконгских долларах, юанях и тенге. По его словам, срок отправки переводов от «Тинькофф Банка» на текущий момент составляет один рабочий день, однако срок зачисления зависит от банка-получателя и от банков-корреспондентов.

С рядом банков-корреспондентов ситуация до сих пор «проясняется», добавил он.

До этого «Тинькофф банк» проинформировал своих клиентов о задержке отправок переводов в долларах после введения санкций США и Канады. Кроме того, банк предупредил, что его карты перестанут работать за рубежом, и посоветовал своим клиентам, которые находятся не в России, снять наличные. Также в банке анонсировали прекращение выпуск карт платежной системы Union Pay в ближайшее время.

20 июля США и Канада ввели санкции против этой кредитной организации. В ответ «Тинькофф» заявил о своей готовности «к любым событиям». В кредитной организации уточнили, что все ее сервисы, продукты и приложения продолжат работу в штатном режиме. В феврале этого года кредитная организация попала под санкции Евросоюза, в мае — под санкции Великобритании.

Как сообщили «Известия», банкоматы в России перестали принимать доллары и евро.

Ранее в ЦБ объяснили ослабление рубля в июне-июле.