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Россия потратит $2 млн на продовольствие для Мали

Путин: Россия будет закупать продовольствие для Мали через систему ООН на $2 млн

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Mikhail Metzel/TASS/Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство России выделило $2 млн на закупки продовольствия для Мали через систему ООН. Заявление было сделано главой государства в ходе встречи с и.о. президента Мали Ассими Гоитой, передает РИА Новости.

Также, как рассказал Путин, планируется увеличить в 8 раз (до 290) размер квоты в российских вузах для студентов из Мали. В ходе встречи президент напомнил, что в марте 2023 года стартовал совместный проект по добыче лития в малийском регионе Сикаса, в котором 75% акций принадлежит «Росатому» через дочернюю компанию.

«Очень рассчитываем на то, что и дальше, как и сейчас, будем солидарно выступать за соблюдение международного права, сохранение центральной роли ООН», — подчеркнул Путин.

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия открыта к сотрудничеству со странами Африки в совместном создании спутников, сообщили «Известия».

Ранее Путин написал статью об Африке.

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