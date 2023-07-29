Запорожская АЭС перевела пятый энергоблок в режим «холодного останова» спустя три дня после перевода четвертого блока в «горячий останов». Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает ТАСС.

Согласно заявлению МАГАТЭ, пятый энергоблок был переведен в режим «холодного останова» утром 28 июля. Уточняется, что пар четвертого блока в настоящее время используется для очистки сточных вод на ЗАЭС.

«Остальные энергоблоки остаются в режиме «холодного останова», — указали в агентстве.

До этого генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал состояние Запорожской атомной станции (ЗАЭС) полностью безопасным поскольку уровень радиации вокруг объекта соответствует норме.

18 июля заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло заявляла о сохранении угрозы потенциальных инцидентов на ЗАЭС.

27 июля председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал ложью заявление украинской стороны о возможном взрыве на Запорожской атомной электростанции.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.