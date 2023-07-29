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Путин заявил о развитии торгово-экономических связей РФ и ЮАР

Путин: товарооборот между РФ и ЮАР за 2022 год увеличился на 16,4%, до $1,3 млрд

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Mikhail Metzel/TASS/Reuters

Объем торговли между Российской Федерацией и Южно-Африканской Республикой за 2022 год увеличился на 16,4%, достигнув $1,3 млрд. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой, передает ТАСС.

«Мне кажется, абсолютные цифры могли бы быть и больше, но $1,3 млрд — в принципе уже показатель достойный», — высказал мнение российский лидер.

Путин добавил, что отношения России и ЮАР основываются на принципах стратегического партнерства, взаимодействие между двумя странами становится более насыщенным и разнообразным, налажен многоуровневый политический диалог.

Российский лидер добавил, что обе страны могли бы в будущем сотрудничать в областях энергетики, промышленности, аграрного сектора, науки и инноваций.

Большое внимание со своей стороны Россия уделяет расширению связей в области образования, добавил Путин. Так, на 2023-2024 учебный год квота стипендий для обучения южноафриканских студентов в российских вузах увеличения почти втрое — до почти 100 мест.

Также известно, что в ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что российско-украинский конфликт должен завершиться мирным путем, это отвечает интересам обоих государств.

На этой неделе зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

Ранее Путин написал статью об Африке.

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