В России ужесточат регулирование выдачи ипотечных кредитов

Банк России с 1 октября 2023 года повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Уточняется, что данная мера вводится для ограничения рисков заемщиков и банков. Согласно сообщению Центробанка, у регулятора нет возможности применять в ипотечном кредитовании макропруденциальные лимиты и с их помощью напрямую ограничить долю наиболее рискованных кредитов.

«В этих условиях Банк России с 1 октября 2023 г. устанавливает в отношении таких кредитов макропруденциальные надбавки на запретительном уровне», — заявили в Центробанке.

Уточняется, что наибольшие надбавки будут установлены в сегменте договоров долевого участия (ДДУ) для учета завышения стоимости квартир на первичном рынке жилья.

Регулятор подчеркнул, что в случае стабилизации ситуации и возврата кредитных организаций к более консервативным стандартам кредитования, ЦБ будет готов смягчить требования по макропруденциальным надбавкам в ипотеке.

До этого стало известно, что банк ВТБ с 1 августа повысит ставки по ипотеке на 0,9 процентных пункта. Минимальная составит 11,6% годовых.

Как сообщали «Известия» торгово-промышленная палата предложила радикально снизить максимальную ставку налога на имущество — с 2 до 0,3%.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.