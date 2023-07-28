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Центробанк РФ повысил официальный курс доллара на 29–31 июля

Официальный курс доллара вырос до 90,98 рубля

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Официальный курс доллара на 29–31 июля вырос на 96 коп., до 90,9783 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.

При этом официальный курс евро сократился на 26 коп. и составил 99,9586 руб.

А официальный курс юаня повысился на 10 коп., до 12,6891 руб.

Ранее в июле кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев заявлял, что курс рубля опустился ниже реальной стоимости, и сейчас происходит коррекция рынка. По его словам, в ближайшее время ситуация изменится и российская валюта будет укрепляться. Эксперт пояснил, что сейчас рубль стал укрепляться сильнее к евро, так как доллар является более востребованной в мире валюта.

Как сообщили «Известия», банкоматы в России перестали принимать доллары и евро.

Ранее в ЦБ объяснили ослабление рубля в июне-июле.

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