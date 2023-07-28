Госдолг Германии достиг исторического максимума

Госдолг Германии достиг рекордно высокого уровня в €2,37 трлн. Об этом сообщила пресс-служба Федерального статистического ведомства ФРГ на своем сайте.

В публикации уточнили, что на конец 2022 года госбюджет задолжал банкам и частным компаниям в Германии и за границей €2 368 млрд. Это на €47,1 млрд или на 2% больше, чем в конце 2021 года. Отмечается, что речь идет только об обязательствах перед негосударственным сектором. В числе причин роста госдолга называют затраты на борьбу с пандемией и энергетический кризис.

Согласно данным статистического ведомства, долг на душу населения в ФРГ увеличился на €244 за два год и превысил €28 тыс. Рекордные показатели при этом были зафиксировали в Бремене (€33 264), Гамбурге (€17 731) и Берлине (€16 564).

Год назад госдолг Германии также сочли достигшим исторического максимума. Тогда статистическое ведомство объяснило рост госдолгамерами по поддержке населения в период пандемии.

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