Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Госдолг Германии достиг исторического максимума

Федеральное статистическое ведомство: госдолг ФРГ достиг рекордных €2,37 трлн

close
100%
Shutterstock

Госдолг Германии достиг рекордно высокого уровня в €2,37 трлн. Об этом сообщила пресс-служба Федерального статистического ведомства ФРГ на своем сайте.

В публикации уточнили, что на конец 2022 года госбюджет задолжал банкам и частным компаниям в Германии и за границей €2 368 млрд. Это на €47,1 млрд или на 2% больше, чем в конце 2021 года. Отмечается, что речь идет только об обязательствах перед негосударственным сектором. В числе причин роста госдолга называют затраты на борьбу с пандемией и энергетический кризис.

Согласно данным статистического ведомства, долг на душу населения в ФРГ увеличился на €244 за два год и превысил €28 тыс. Рекордные показатели при этом были зафиксировали в Бремене (€33 264), Гамбурге (€17 731) и Берлине (€16 564).

Год назад госдолг Германии также сочли достигшим исторического максимума. Тогда статистическое ведомство объяснило рост госдолгамерами по поддержке населения в период пандемии.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях