Индекс Мосбиржи вышел на рекордный с прошлого года уровень

Индекс Мосбиржи в ходе торгов преодолел отметку в 3 000 пунктов впервые с 22 февраля 2022 года. Это следует из данных торгов.

К 14:36 мск индекс Мосбиржи находился на отметке 3 001,01 пункта (+0,44%). В то же время индекс РТС терял 0,26%, до 1 036,39 пункта.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин объяснил «Газете.Ru», что рост индекса связан с улучшением конъюнктуры рынка нефти: нефтяные цены находятся на трехмесячных вершинах, периодически обновляя их и приближаясь к максимальным с ноября 2022 года уровням. Дополнительным позитивом выступает возобновившееся ослабления рубля, добавил финансист. Поэтому индекс МосБиржи может попытаться закрепиться над уровнем 3000 п., и в этом случае рост способен продолжиться по меньшей мере на краткосрочном горизонте, считает Бабин.

«Подобный «круглый» уровень зачастую является психологически важным, поскольку многие его замечают, связывают с ним фиксацию прибыли в акциях. То есть делают такой уровень целью роста, достижение которого выступает поводом для продажи бумаг», — сказал он.

К 15:09 мск индекс Мосбиржи перешел к небольшой коррекции. Он опустился до 2 997,41 пункта, РТС — до 1 036,53 пункта.

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