Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия нарастит поставки удобрений в Африку

Глава МЭР РФ Решетников: Россия нарастит поставки удобрений в Африку

close
100%
Yoruk Isik/Reuters

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, Россия готова нарастить объем поставок удобрений на африканский континент. Об этом он рассказал в ходе саммита Россия — Африка, передает ТАСС.

«Готовы также наращивать поставки удобрений на африканский рынок. Очень важно, что наши компании не просто поставляют удобрения, — они поставляют технологию работы с почвой, технологию работы повышения урожайности продукции», — сказал глава Минэкономразвития.

Ранее президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что завершение зерновой сделки может сказаться на сотрудничестве РФ и Африки, но Москва многое делает для решения продовольственной проблемы. Он назвал поставку зерновых жизненно важной проблемой для стран Африки. По его словам, из России в африканские страны было поставлено более 1,9 млн тонн зерна на более чем $3 млрд.

До этого первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Москва вернется в зерновую сделку при выполнении ряда условий. Как пишут «Известия», среди прочего он указал на необходимость реального вывода из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, а также снятия всех препятствий для российских банков и финансовых институтов, занимающихся обслуживанием поставок продовольствия и удобрений.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях