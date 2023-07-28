Россия нарастит поставки удобрений в Африку

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, Россия готова нарастить объем поставок удобрений на африканский континент. Об этом он рассказал в ходе саммита Россия — Африка, передает ТАСС.

«Готовы также наращивать поставки удобрений на африканский рынок. Очень важно, что наши компании не просто поставляют удобрения, — они поставляют технологию работы с почвой, технологию работы повышения урожайности продукции», — сказал глава Минэкономразвития.

Ранее президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что завершение зерновой сделки может сказаться на сотрудничестве РФ и Африки, но Москва многое делает для решения продовольственной проблемы. Он назвал поставку зерновых жизненно важной проблемой для стран Африки. По его словам, из России в африканские страны было поставлено более 1,9 млн тонн зерна на более чем $3 млрд.

До этого первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Москва вернется в зерновую сделку при выполнении ряда условий. Как пишут «Известия», среди прочего он указал на необходимость реального вывода из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, а также снятия всех препятствий для российских банков и финансовых институтов, занимающихся обслуживанием поставок продовольствия и удобрений.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.