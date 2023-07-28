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Еще один крупный банк повысит ставки по ипотеке с 1 августа

ВТБ повысит ставки по ипотеке с 1 августа, минимальная составит 11,6%

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Depositphotos

ВТБ с 1 августа повысит ставки по ипотеке на 0,9 процентных пункта. Минимальная составит 11,6% годовых, сообщил банк в своем Telegram-канале.

Повышение коснется жилищных кредитов по собственным программам банка, условия будут одинаковы для готового и строящегося жилья, рефинансирования. Ставки по льготным программам ипотеки, потребкредитам и автозаймам останутся без изменений, говорится в посте. Свое решение банк объяснил повышением ключевой ставки Центробанка сразу на 1 процентный пункт до 8,5% годовых. В ВТБ отметили, что все кредитные организации отреагируют на это решение увеличением ипотечных ставок, «вопрос времени».

Накануне сообщалось, что ставки по жилищным кредитам повысили «Газпромбанк», «Уралсиб» и «Росбанк».

Эксперт по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций», кандидат экономических наук Михаил Зельцер объяснял «Газете.Ru», что если ключевая ставка увеличивается, например, на 1 процентный пункт, банки подстраиваются и тоже поднимают ставки по кредитам и вкладам на 1 п. п. или чуть выше.

Ранее Центробанк для «Газеты.Ru» развеял главные мифы о новых банкнотах.

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