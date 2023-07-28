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Новак заверил Сийярто, что Россия продолжит поставки энергоносителей в Венгрию

Новак заявил Сийярто, что Москва намерена строго выполнять контракты с Венгрией

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Павел Бедняков/РИА Новости

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия продолжит поставки энергоносителей в Венгрию. Об этом в своих соцсетях сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, созданы все условия для того, чтобы поставки газа и нефти в Венгрию продолжались бесперебойно. Новак заверил Сийярто, что российские поставщики намерены выполнять заключенные ранее долгосрочные контракты.

Ранее сообщалось, что Венгрия не намерена отказываться от российского газа. Об этом сообщил глава МИД Венгрии.

По словам министра, переход на сжиженный природный газ не компенсирует Евросоюзу сокращение импорта российского газа. По мнению Сийярто, энергетический кризис можно преодолеть только с помощью диверсификации поставок носителей и создания инфраструктуры для сжиженного газа.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан 2 июня допустил, что победа Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах в Турции даст гарантии того, что российский газ по-прежнему будет бесперебойно поступать по трубопроводу «Турецкий поток» в Венгрию.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал
украинскую армию.

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