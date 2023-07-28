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Cпрогнозированы курсы доллара и евро на август

Экономист Беляев спрогнозировал рост курса доллара до 92 рублей в августе

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Экономическая ситуация в России и США указывает на то, что соотношение валют двух стран сохранится в районе 91 рубля за доллар, если не будет никаких потрясений. Такой прогноз «Ленте.ру» дал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Также, по его мнению, есть вероятность, что доллар будет торговаться на уровне 92 рублей.

«91 будет уже та точка, вокруг которой будут колебания. Они могут быть и достаточно размашистые: и по полрубля могут быть, и по рублю, но все равно маятник будет возвращаться к 91, с выходом на 92 в конце месяца», — сказал эксперт.

Он пояснил, что такой прогноз сделан, исходя из отсутствия изменений в фундаментальном соотношении экономик Москвы и Вашингтона. Никаких улучшений нет, уточнил Беляев.

По прогнозам экономиста, евро в августе будет стоить около 100 рублей, не исключены и более высокие уровни — 101 и 102 рубля. На тренд по ослаблению нацвалюты указывает и повышение курса юаня к рублю, добавил Беляев.

На торгах Мосбиржи рубль после непродолжительного укрепления испытал резкую просадку. Курс доллара вернулся к 91 рублю, юань установил двухнедельный максимум вблизи 12,7 рублей. Затем рубль перешел к консолидации около достигнутых минимумов.

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