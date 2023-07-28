Клиенты Сбера вложили свыше 35 млрд рублей в новый продукт долевого страхования жизни

С момента запуска в июне 2022 года продукта долевого страхования жизни (ДСЖ, отражает механику западного unit-linked) клиенты Сбера вложили уже более 35 млрд рублей. Новый для российского рынка продукт разработан СберСтрахованием жизни, сообщает пресс-служба Сбера.

«Управляемый капитал» — это программа страхования с инвестиционным доходом, в которой можно инвестировать капитал в потенциально доходные активы. По ней есть налоговые льготы и юридическая защита, программа предполагает адресную передачу капитала. В зависимости от риск-аппетита клиентам предлагается на выбор семь готовых стратегий, а также индивидуальные стратегии (Bond Repack), в том числе номинированные в юанях.

Стратегия среднего риска — самая популярная среди клиентов, её выбрало 39% инвесторов. В составе портфеля — от 50% до 80% облигаций и от 20% до 40% акций. За год инвестиции в эту стратегию превысили 5 млрд рублей. На 18 июля 2023 года её средневзвешенная доходность — 15,7% годовых.

11% клиентов вложили более 1,8 млрд рублей в стратегию высокого риска. В составе стратегии — от 15 до 35% облигаций и от 65 до 85% акций, а её средневзвешенная доходность по портфелю клиентов составила 26,9% годовых.

12% клиентов с наиболее высоким риск-аппетитом вложили 1,5 млрд рублей в стратегию «Импульс роста». Доля акций в таком портфеле доходит до 100%. Стратегия показала средневзвешенную доходность на уровне 24,5% годовых.

9,5% клиентов с консервативными взглядами на инвестиции вложили более 2 млрд рублей в сбалансированную стратегию. Её состав: от 70 до 95% облигаций и от 5 до 15% акций. Средневзвешенная доходность — 7,7% годовых.

«Сегодня мы видим растущий от месяца к месяцу спрос и уверены, что за продуктами ДСЖ будущее рынка страхования жизни. Такие продукты универсальны, ведь, помимо очень высокой ликвидности и страховой оболочки, они обеспечивают клиенту наследственную, юридическую и налоговую преференции», — отметил генеральный директор СберСтрахования жизни Игорь Кобзарь.