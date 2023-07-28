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В Индии задумались о своей альтернативе SWIFT

The Economic Times: в Индии задумались о своей альтернативе SWIFT в рупиях

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Depositphotos

Индийское издание The Economic Times сообщило, что в Индии рассматривают возможность создания собственной альтернативы SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей).

Одной из задач создания новой системы называют продвижение индийской национальной валюты рупии.

По данным издания, варианты создания индийского SWIFT рассматривает комитет эксперт, который проводит консультации с крупнейшими банками страны, включая Госбанк и Центробанк. Выводы по данной инициативе комитет опубликует уже к августу.

Ранее сообщалось, что российские экспортеры столкнулись с серьезной проблемой в торговле с Индией: после продажи нефти Индии Россия ежемесячно накапливает до $1 млрд в рупиях из-за валютных ограничений на индийском внутреннем рынке.

Ранее в Индии пообещали решить вопрос с застрявшими российскими рупиями.

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