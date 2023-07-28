Совфед одобрил закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний

Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий 10-процентный налог на сверхприбыль крупных компаний. Об этом сообщает ТАСС.

Новый документ инициировало правительство России. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Компании обяжут оплатить разовый налог не позднее 28 января. Прогнозируются поступления от налога в объеме 300 млрд рублей.

Законопроект устанавливает налог на сверхприбыль для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы превысила один млрд рублей. Налоговую ставку установят в размере 10%.

От выплат при этом освободят малый и средний бизнес, а также предприятия, которые платят единый сельхозналог и фирмы, созданные после 1 января 2021 года. Кроме того, в перечень исключений включили компании нефтегазового сектора и добычи угля.

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