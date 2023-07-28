Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Совфед одобрил закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний

Совфед одобрил закон об однократной выплате на сверхприбыль крупных компаний

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий 10-процентный налог на сверхприбыль крупных компаний. Об этом сообщает ТАСС.

Новый документ инициировало правительство России. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Компании обяжут оплатить разовый налог не позднее 28 января. Прогнозируются поступления от налога в объеме 300 млрд рублей.

Законопроект устанавливает налог на сверхприбыль для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы превысила один млрд рублей. Налоговую ставку установят в размере 10%.

От выплат при этом освободят малый и средний бизнес, а также предприятия, которые платят единый сельхозналог и фирмы, созданные после 1 января 2021 года. Кроме того, в перечень исключений включили компании нефтегазового сектора и добычи угля.

Ранее в QIWI Банке сообщили, что с 26 июля временно ограничивают для клиентов некоторые операции. Эксперт рассказал предложила радикально снизить максимальную ставку налога на имущество.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях