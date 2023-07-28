Треть россиян стали чаще покупать ювелирные украшения, несмотря на рост цен на них в среднем на 15%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование «Тинькофф Кредит Брокера».

По данным брокера, 39% опрошенных граждан не поменяли частоту покупок ювелирки, а 36% стали делать это чаще. Только каждый пятый респондент отметил, что стал приобретать украшения реже. В качестве основных причин опрошенные назвали рост цен (45%) и изменение приоритетов в пользу более практичных подарков (42%).

Скачок розничных цен на ювелирку был весной прошлого года на фоне резкого роста курса доллара, затем они перешли к снижению. В декабре прошлого года украшения стоили на 14,2% дороже, чем в конце 2021-го. В это году цены также растут в среднем на 2% ежемесячно, следует из статистики Росстата.

По данным брокера, средняя сумма рассрочки на покупку ювелирки в 2022 году поднялись на 18% по сравнению с годом ранее — до 37,4 тыс. рублей. По итогам января-марта этого года средний чек увеличился на 11% — до 40,1 тыс. рублей.

Россияне все чаще рассматривают более дорогие изделия как потенциальную инвестицию и «твердую валюту», рассказали газете в пресс-службе «585*Золотой». Партнер агентства M.A. Research Анна Синявская отметила восстановление ювелирного рынка и рост продаж на 12-18% в январе-мае 2023 года в годовом выражении с учетом инфляции.

Сейчас вложения в золото являются перспективным вариантов для инвестиций: в дальнейшем биржевая стоимость данного драгоценного металла будет расти, что сделает его приобретение выгодным, рассказал кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

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