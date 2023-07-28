Проект указа об оплате в рублях экспорта агропродукции скоро направят президенту России

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила журналистами, что проект указа о расчетах в рублях при экспорте агропродукции обсуждают в правительстве и в ближайшее время его направят президенту России Владимиру Путину, передает РИА Новости.

«Соответствующий проект указа президента обсуждается в правительстве и будет направлен на рассмотрение главы государства в ближайшее время», — сказала она.

По словам вице-премьера, документ уже рассмотрели и поддержали государственно-правовым управлением.

«Фактически это инструмент защиты российских экспортеров и дружественных стран от санкционного давления, которое навязывается западными странами», — отметила Абрамченко.

Она добавила, что сегодня интерес к расчетам в национальных валютах есть у стран Персидского залива и государств Африки.

27 июля Владимир Путин на пленарном заседании форума Россия-Африка назвал важным энергичный переход в сделках на национальные валюты, включая рубль.

Ранее зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

Ранее СМИ рассказали о попытках США сорвать саммит Россия — Африка.