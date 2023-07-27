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Россия простит часть долгов африканской стране

Россия и Сомали договорились об урегулировании долгов на сумму более $690 млн

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Источник Фонд Росконгресс

Российская Федерация и Сомали договорились урегулировать долги африканского государства, страны подписали документы об этом в рамках саммита «Россия – Африка». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам премьер-министра Сомали Салаха Ахмеда Джама, Москва приняла документ, который предполагает, что российская сторона прощает две задолженности африканскому государству, на $7,5 млн и на более чем $684 млн.

Он подчеркнул, что оставшиеся долги будут возвращаться по новому графику.

До этого президент России Владимир Путин на саммите «Россия – Африка» заявил, что в России ожидается рекордный урожай зерновых и страна готова поставить ряду стран Африки бесплатное зерно.

По словам президента, в первой половине 2023 года Россия экспортировала в Африку 10 млн тонн зерновых.

Ранее зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

Ранее Путин написал статью об Африке.

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