Цены на нефть поднялись до максимума за три месяца

Цены на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE достигли максимума за три месяца и поднялись выше отметки в $84 за баррель. Соответствующие данные торгов размещены на сайте биржи.

Рост котировок начался около 15:30 по московскому времени с отметки в $83,57 за баррель и завершился через 15 минут, когда цены поднялись до $84,1 за баррель, после чего начался спад цен до $83,59 за баррель и повторный рост. По данным на 16:23 мск цена барреля составляет $83,73.

При этом цена нефти марки WTI на торгах 27 июля впервые за тот же период (с 19 апреля) поднялась выше $80 за баррель.

Ранее в Минэнерго сообщили о сокращении дисконта на нефть России к Brent до менее $15 за баррель.

Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов 14 июля заявил, что в Госдуме одобрили предложенные правительством поправки, по которым предлагается уменьшение дисконта нефти Urals к Brent с $25 до $20 за баррель с 1 сентября текущего года. По данным замминистра, сейчас максимальный размер дисконта составляет $25 за баррель.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.