Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Цены на нефть поднялись до максимума за три месяца

Цены нефти Brent и WTI дошли до максимума с апреля — выше $84 и $80 за баррель

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Цены на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE достигли максимума за три месяца и поднялись выше отметки в $84 за баррель. Соответствующие данные торгов размещены на сайте биржи.

Рост котировок начался около 15:30 по московскому времени с отметки в $83,57 за баррель и завершился через 15 минут, когда цены поднялись до $84,1 за баррель, после чего начался спад цен до $83,59 за баррель и повторный рост. По данным на 16:23 мск цена барреля составляет $83,73.

При этом цена нефти марки WTI на торгах 27 июля впервые за тот же период (с 19 апреля) поднялась выше $80 за баррель.

Ранее в Минэнерго сообщили о сокращении дисконта на нефть России к Brent до менее $15 за баррель.

Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов 14 июля заявил, что в Госдуме одобрили предложенные правительством поправки, по которым предлагается уменьшение дисконта нефти Urals к Brent с $25 до $20 за баррель с 1 сентября текущего года. По данным замминистра, сейчас максимальный размер дисконта составляет $25 за баррель.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях