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Центробанк Украины снизил ключевую ставку впервые с июня прошлого года

Нацбанк Украины снизил ключевую ставку с 25% до 22% впервые с июня 2022 года

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Нацбанк Украины снизил учетную ставку на 3 процентных пункта до 22% годовых. Это следует из информации финансового регулятора, опубликованной на его сайте. ЦБ Украины удерживал ставку на уровне 25% с 6 июня 2022 года.

«НБУ начал цикл снижения учетной ставки раньше, чем предусматривал апрельский прогноз. Этому способствуют более быстрое, чем ожидалось, снижение инфляции, длительная устойчивая ситуация на валютном рынке, высокий уровень международных резервов и результативность предыдущих мероприятий по повышению привлекательности гривневых активов», — говорится в сообщении.

Регулятор не исключил дальнейшего снижения учетной ставки при условии сохранения устойчивости валютного рынка и замедления инфляции.

Российский Центробанк, напротив, 21 июля повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт до 8,5% годовых. Регулятор объяснил это ростом и инфляционных ожиданий населения. Банк России не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Ранее сообщалось, как ключевая ставка ЦБ РФ влияет на жизнь россиян.

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