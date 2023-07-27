Путин сообщил об увеличении нефтегазового экспорта России в Африку

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка» заявил, что Российская Федерация за два года в 2,6 раза увеличила экспорт нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в африканские страны, передает РИА Новости.

«Увеличился в 2,6 раза экспорт в Африку российской сырой нефти, нефтепродуктов, СПГ», — сказал Путин.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов, слова которого приводит ТАСС, заявлял, что в текущем году РФ планирует направить около 18-20 млн тонн нефтепродуктов в страны Африки против 8 млн тонн в 2022 году.

«По сырой нефти совсем мало, больше они запрашивают нефтепродукты. В этом году мы уже за полгода примерно столько же направили. Ожидаем, что 18-20 млн будет», — указал он.

Также в ходе саммита «Россия — Африка» российский лидер заявил, что Россия заинтересована в углублении связей со всеми африканскими государствами.

Второй саммит Россия — Африка и Экономический форум Россия — Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее СМИ рассказали о попытках США сорвать саммит Россия — Африка.